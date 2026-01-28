На «мертвой» планете Солнечной системы обнаружили признаки активности

Меркурий традиционно считается геологически «мертвой» планетой: его поверхность выглядит сухой и почти неизменной на протяжении миллиардов лет. Однако новое исследование показывает, что это представление может быть ошибочным. Ученые обнаружили признаки продолжающейся геологической активности на самой близкой к Солнцу планете. Работа опубликована в журнале Nature Communications Earth & Environment (NCE&E).

Исследование возглавил доктор Валентин Бикель из Центра космической и обитаемой среды Бернского университета совместно с коллегами из Астрономической обсерватории Падуи. Впервые в истории ученые провели систематический анализ так называемых склоновых полос — светлых вытянутых следов, которые наблюдаются на склонах по всему Меркурию.

Для этого команда использовала методы машинного обучения и проанализировала около 100 тысяч высокодетальных снимков, полученных зондом NASA MESSENGER, работавшим у Меркурия в 2011–2015 годах. В результате исследователи составили первую «перепись» этих структур, выявив около 400 ярких полос и подробно описав их форму и распределение.

«Ранее о склоновых полосах на Меркурии было известно лишь по отдельным примерам. Теперь мы впервые получили полную картину их распространения», — пояснил Валентин Бикель.

Анализ показал, что большинство полос располагается на освещенных Солнцем склонах относительно молодых ударных кратеров. Особенно часто они связаны с яркими углублениями. Считается, что эти структуры образуются при выходе летучих веществ из недр планеты.

По мнению авторов, полосы возникают из-за дегазации — выхода летучих компонентов, таких как сера или другие легкие элементы, из внутренних слоев Меркурия. Ударные кратеры создают трещины, по которым эти вещества могут подниматься к поверхности. Нагрев солнечным излучением, в свою очередь, запускает или усиливает этот процесс.

«Наши результаты указывают на то, что Меркурий и сегодня продолжает терять летучие вещества в космос. Это полностью меняет представление о нем как о полностью «мертвой» планете», — отметил Бикель.

Открытие имеет важное значение для будущих исследований. Склоновые полосы могут стать индикатором так называемого «летучего бюджета» Меркурия — того, сколько летучих веществ планета продолжает терять со временем. Это напрямую связано с вопросами эволюции планет земной группы.

Подтвердить гипотезу ученые надеются с помощью новых данных миссии BepiColombo, которую совместно реализуют Европейское космическое агентство и Японское агентство аэрокосмических исследований. Аппарат уже направляется к Меркурию и должен предоставить изображения и спектроскопические данные значительно более высокого качества, чем MESSENGER.

