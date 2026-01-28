Размер шрифта
«Не рожают, потому что жадные». Общественница назвала причину бездетности

Член ОП Москвитина заявила о нежелании россиянок рожать из-за жадности

Член Общественной палаты Наталья Москвитина связала отказ от рождения ребенка с «жадностью». По ее мнению, россиянки не должны «спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь». С позицией общественницы согласился депутат Госдумы Виталий Милонов. Человек, выбравший жизнь без детей, «несчастен» и «идет прямой дорогой к смерти», считает парламентарий.

Россиянкам необходимо рожать детей, несмотря на жилищные и финансовые проблемы, заявила президент фонда «Женщины за жизнь», зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Наталья Москвитина на конференции «Назад в будущее».

«Один батюшка сказал классную вещь: «Не рожают, потому что жадные». Просто в точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? Какие-то глупости», — сказала она.

Москвитина призвала женщин «не спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь». Основная проблема — не вопросы комфорта, а «наша жадность», считает общественница. При этом Москвитина уточнила, что ей очень нравится вынашивать и рожать детей (42-летняя Москвитина — мать четверых детей, сообщается на сайте ОП).

Кроме того, член ОП рекомендовала принять на федеральном уровне «достаточно простой и воспитательный» закон о запрете склонения к прерыванию беременности, действующий в некоторых регионах России, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Мы хотим, чтобы на уровне России никто не мог предложить беременным прервать беременность <…> Это преступление», — добавила Москвитина.

По информации ТАСС, законы, запрещающие склонение женщин к аборту, приняты в 30 субъектах РФ. В конце декабря 2025 года в России впервые привлекли к ответственности мужчину, предложившего девушке в Мордовии прервать беременность. Суд назначил ему административный штраф в размере 5000 рублей.

«Дорога к смерти»

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал мнение Москвитиной. По его словам, россиянки не хотят рожать детей из-за «пустоты в душе».

«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Милонов подчеркнул, что человека делают счастливым именно дети, а не «какое-то сиюминутное материальное обстоятельство». Парламентарий считает, что человек без детей «несчастен в любом случае», в каком бы он ни был прекрасном материальном состоянии.

«Если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счету, он идет прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет», — добавил Милонов.

Медицинский аспект

Проблема отказа от рождения детей имеет социальный характер, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Любая молодая, амбициозная, образованная женщина говорит: «Я должна <...> получить образование, состояться в бизнесе, а потом я буду рожать детей», — цитирует его «Sputnik Беларусь».

Повсеместное восстановление сети ясли-садов, а также введение выплат для студенток вузов в размере минимальной зарплаты позволят создать условия, стимулирующие рождение детей, сказал Онищенко.

Ученый обратил внимание, что молодая женщина в возрасте 26 лет в случае рождения первого ребенка с точки зрения медицины уже считается старородящей.

«Раньше в среднем возраст рождения первенца составлял 18-20 лет, сейчас — около 28-30 лет <…> К сожалению, женщины все чаще откладывают рождение ребенка на более поздний репродуктивный возраст», — уточнил директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского, доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков в беседе с aif.ru.

После 35 лет шансы на зачатие снижаются и увеличивается риск невынашивания ребенка, предупредил он.
 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!