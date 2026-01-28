«Не рожают, потому что жадные». Общественница назвала причину бездетности

Россиянкам необходимо рожать детей, несмотря на жилищные и финансовые проблемы, заявила президент фонда «Женщины за жизнь», зампредседателя комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии Наталья Москвитина на конференции «Назад в будущее».
«Один батюшка сказал классную вещь: «Не рожают, потому что жадные». Просто в точку. Неужели рожденный ребенок объест нас тарелкой супа или чего там еще? Какие-то глупости», — сказала она.
Москвитина призвала женщин «не спотыкаться о финансовые проблемы или маленькую жилплощадь». Основная проблема — не вопросы комфорта, а «наша жадность», считает общественница. При этом Москвитина уточнила, что ей очень нравится вынашивать и рожать детей (42-летняя Москвитина — мать четверых детей, сообщается на сайте ОП).
Кроме того, член ОП рекомендовала принять на федеральном уровне «достаточно простой и воспитательный» закон о запрете склонения к прерыванию беременности, действующий в некоторых регионах России, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Мы хотим, чтобы на уровне России никто не мог предложить беременным прервать беременность <…> Это преступление», — добавила Москвитина.
По информации ТАСС, законы, запрещающие склонение женщин к аборту, приняты в 30 субъектах РФ. В конце декабря 2025 года в России впервые привлекли к ответственности мужчину, предложившего девушке в Мордовии прервать беременность. Суд назначил ему административный штраф в размере 5000 рублей.
«Дорога к смерти»
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов поддержал мнение Москвитиной. По его словам, россиянки не хотят рожать детей из-за «пустоты в душе».
«Вопрос не материальный, а вопрос ценностный. Люди рожают детей не потому, что у них много денег, а потому, что у них в голове и в душе правильные ценности есть. А отказываются не из-за денег, а из-за того, что в душе у них пустота», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Милонов подчеркнул, что человека делают счастливым именно дети, а не «какое-то сиюминутное материальное обстоятельство». Парламентарий считает, что человек без детей «несчастен в любом случае», в каком бы он ни был прекрасном материальном состоянии.
«Если человек выбрал жизнь без детей, то, по большому счету, он идет прямой дорогой к своей смерти. А дети, которые могли бы стать продолжением его жизни, носителем его рода в будущем, к сожалению, их нет», — добавил Милонов.
Медицинский аспект
Проблема отказа от рождения детей имеет социальный характер, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Любая молодая, амбициозная, образованная женщина говорит: «Я должна <...> получить образование, состояться в бизнесе, а потом я буду рожать детей», — цитирует его «Sputnik Беларусь».
Повсеместное восстановление сети ясли-садов, а также введение выплат для студенток вузов в размере минимальной зарплаты позволят создать условия, стимулирующие рождение детей, сказал Онищенко.
Ученый обратил внимание, что молодая женщина в возрасте 26 лет в случае рождения первого ребенка с точки зрения медицины уже считается старородящей.
«Раньше в среднем возраст рождения первенца составлял 18-20 лет, сейчас — около 28-30 лет <…> К сожалению, женщины все чаще откладывают рождение ребенка на более поздний репродуктивный возраст», — уточнил директор Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им. академика В. И. Краснопольского, доктор медицинских наук, профессор РАН Роман Шмаков в беседе с aif.ru.
После 35 лет шансы на зачатие снижаются и увеличивается риск невынашивания ребенка, предупредил он.