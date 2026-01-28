Размер шрифта
Связь с пассажирским самолетом потеряна в Колумбии

В Колумбии потеряна связь с самолетом, следовавшим рейсом Кукута - Оканья
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Связь с пассажирским самолетом, выполнявшим рейс Кукута - Оканья, была потеряна в Колумбии, на борту находились 13 пассажиров и два члена экипажа. Об этом сообщила глава министерства транспорта страны Мария Фернанда Рохас в социальной сети X.

«Управление по расследованию авиационных происшествий Aerocivil (колумбийский регулятор. — прим. ред.) собирает информацию в связи с потерей связи с воздушным судном HK4709, следовавшим по маршруту Кукута - Оканья с 13 пассажирами и двумя членами экипажа», — написала Рохас.

24 января российские туристы застряли на Кубе из-за поломки самолета. Борт авиакомпании Conviasa должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Варадеро, однако сначала рейс перенесли на сутки, а потом еще на один день. Как рассказали туристы, им сообщили, что самолет неисправен и специалисты устраняют поломки. При этом им не предоставили запасной борт, а их рейс пропал с онлайн-табло. Как отмечалось, из-за задержки рейса в петербургской авиагавани Пулково отдыхающие россияне не могут вернуться этим же рейсом обратно в Россию и остаются на Кубе.

Ранее самолет с туристами из РФ 18 часов не мог вылететь из Казахстана.
 
