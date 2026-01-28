«Слишком многого украинцы просят». Удастся ли Киеву заключить сделку по гарантиям безопасности?

Посол Украины в НАТО Алена Гетманчук назвала «бессмысленными» гарантии безопасности от стран Запада. По ее словам, Киеву необходимо «многонациональное» военное присутствие и членство страны в Евросоюзе. Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, оно предусматривает отправку британских и французских военных. При этом размещение европейский войск на Украине без американской поддержки «не будет иметь значения», подчеркнул он.

Украина не намерена принимать «бессмысленные» гарантии безопасности от западных стран, заявила посол Украины в НАТО Алена Гетманчук в статье для британской газеты The Daily Telegraph.

«Украинцы стали крайне настороженно относиться к любым дискуссиям о гарантиях безопасности. Они не собираются принимать очередное бессмысленное предложение, как бы хорошо оно ни было оформлено под видом «гарантий безопасности», — написала она.

По мнению Гетманчук, Украине необходимы укрепление своей армии, наращивание оборонного производства, юридически обязывающие двусторонние соглашения в области безопасности, а также «многонациональное военное присутствие» и членство страны в Евросоюзе.

Alyona Getmanchuk/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Дипломат обратила внимание, что Украина не требует членства в НАТО, и не ожидает, что войска альянса заменят украинские. Однако украинская армия и оборонная промышленность «должны оставаться центральным элементом гарантий безопасности», подчеркнула она.

Украинский народ считает «неотъемлемой частью» мирного урегулирования защиту от возможной атаки со стороны России, добавила Гетманчук.

25 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности готов на 100%. По его словам, Киев ожидает готовности партнеров для согласования места и времени подписания документов. После этого соглашение пройдет ратификацию в конгрессе США и Верховной раде, добавил украинский лидер.

О чем сказал Рубио

Общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто, оно предусматривает ввод иностранных войск, сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената.

«Сейчас много разговоров о гарантиях безопасности, и это то, о чем сейчас есть общее соглашение, если говорить об Украине», — сказал он.

По словам дипломата, разработанные гарантии безопасности в основном предполагают «развертывание небольшого контингента европейских войск, в первую очередь французских и британских, а затем поддержку со стороны США». Рубио подчеркнул, что размещение европейских войск на Украине без американской поддержки «не будет иметь значения». При этом Россия неоднократно выступала против отправки войск НАТО на Украину.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью «Европейской правде» уточнил, что мирных соглашений будет два. США подпишут необходимый документ с Украиной и отдельно — с Россией. Подписи ЕС не будет.

«Есть согласие о необходимости ратификации гарантий — в частности, их ратификации в конгрессе США», — добавил он.

По информации Reuters, Вашингтон уже заявил Киеву о «необходимости подписать мирное соглашение с Россией для получения гарантий безопасности со стороны США». При этом источник агентства опроверг информацию Financial Times (FT) о том, что гарантии безопасности зависят от вывода войск из Донбасса. В Белом доме также опровергли сообщение FT. Единственная роль США в мирном процессе состоит «в сближении обеих сторон для заключения сделки», подчеркнули в администрации Трампа.

«Слишком дорогие условия»

Вопрос гарантий безопасности требует проработки, поскольку они необходимы не только Украине, но и России, заявил политолог Александр Асафов. Однако формат и содержание возможных гарантий безопасности продолжают оставаться неясными.

«Мы не знаем, из чего могут состоять эти гарантии, будет ли это упаковано в какие-то обязательства для европейцев, какие-то обязательства для НАТО, или будет здесь решающее отношение того самого Совета мира по Газе, который может стать Советом мира по Украине», — сказал он в беседе с «Известиями».

Асафов допустил, что давление США на Украину позволит заставить Киев отказаться от «абсурдных заявлений и предложений» , которые «обнуляют вероятность заключения любых соглашений».

Политолог-американист Малек Дудаков обратил внимание, что сейчас все упирается в один единственный вопрос — в нежелание украинской стороны выводить ВСУ с подконтрольной им территории Донбасса. Кроме того, Киев пытается торговаться — требует гарантии безопасности со стороны Вашингтона и большие послевоенные инвестиции, заметил он.

«Всем очевидно, американцам в первую очередь, что условия слишком дорогие, то есть слишком многого украинцы просят», — отметил Дудаков в разговоре с «Лентой.ру».

В связи с этим США не стали идти на «какие-то твердые соглашения» с Украиной и пытаются затянуть переговорный процесс, добавил он.