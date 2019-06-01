Гараж-нарколабораторию ликвидировали на Украине

Сотрудники полиции ликвидировали подпольную нарколабораторию, которая находилась в одном из гаражей в Полтавской области. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как выяснилось, мужчина долгое время занимался изготовлением, хранением и сбытом психотропных веществ. Однако об этом узнали оперативники управления противодействия наркопреступности и пришли к нему обысками. В результате они ликвидировали целую нарколабораторию.

В настоящее время по данному факту заведено уголовное дело по статьям «сбыт наркотиков», «хранение наркотиков», «выращивание наркосодержащих веществ» и «присвоение оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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