Появились подробности смерти ребенка в больнице в Москве

Появились подробности относительно смерти ребенка в московской городской больнице. Об этом говорится в сообщении Минздрава России, поступившем в «Газету.Ru».

Согласно заявлению, ребенок на протяжении девяти месяцев находился на лечении в трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова, так как у него была терминальная стадия цирроза печени, и он готовился к пересадке печени.

Мать ребенка дала письменное согласие, по которому она не имела право оставлять ребенка на взрослой кровати. У него была специальная детская кровать с высокими защитными бортами.

«Несмотря на это, в ночь с 12 на 13 мая в присутствии матерей двух детей, находившихся на лечении в той же палате, ребенок упал с кровати матери», — сказано в сообщении Минздрава.

В результате этого ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму. Он был оперирован и находился под наблюдением, однако во вторник, 28 мая, скончался.

Как отмечается, вся запрошенная информация представлена в Следственные органы.