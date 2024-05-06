В Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

В Братском районе Иркутской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров, начавшихся в дачном кооперативе. Об этом сообщил мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале.

Жителей частного сектора в Вихоревке, где в СНТ начался верховой пожар, попросили покинуть свои дома. Позже огонь перекинулся на дома в частном секторе.

До этого Дубровин предупреждал, что порывистый ветер и сухая погода могут стать причиной моментального распространения огня по растительности и заброшенным строениям.

Из-за опасности распространения огня началась эвакуация дачников, для них подготовили автобус, но многие выезжают на своих автомобилях. На месте работают сотрудники МЧС и добровольцы, которые тушат огонь.

Накануне в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.

Ранее пожар на базе отдыха в станице Голубицкой в Крыму локализовали.