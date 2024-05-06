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Названы автомобили, которые подешевели в апреле сильнее всего

В апреле в РФ сильнее всего подешевели Chery Arrizo, Voyah Free и Hongqi HS5

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Shutterstock

В России третий месяц подряд падает стоимость подержанных автомобилей — она опустилась до 2,07 млн рублей (-2%), в то время как ценник на новые машины в апреле поднялся до 3,63 млн рублей (+2,5%). Об этом сообщили аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Среди новых автомобилей в апреле сильнее всего ценник упал на Chery Arrizo 8 (-9,1%). Теперь его можно приобрести за 3,1 млн рублей. Также в стоимости упал Voyah Free (-8,5%), сейчас автомобиль продают за 6,3 млн рублей. В список подешевевших авто вошли Hongqi HS5 (-7%), который теперь стоит 4,6 млн рублей, и Москвич 3 (-4,4%, 2 млн рублей).

Среди подержанных авто сильнее всего подешевел Range Rover Velar (-4%), сейчас его продают за 5,1 млн рублей, и Range Rover 3-го поколения (-3,5%) — машину можно приобрести за 2,3 млн рублей. Также подешевел седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (-3%), Skoda Yeti (-3,4%), УАЗ «Патриот» (-3%) и Lada Largus (-2,3%).

До этого автоэксперты рассказали, что рост продаж «легковушек» в России более чем на 80% в апреле 2024 года вызван тем, что автомобильный рынок в стране остается «перегретым». По их словам, в ожидании повышения утильсбора в РФ было завезено много автомобилей по серым схемам, их надо было распродавать, продавцы снижали цены, и это оказывало влияние на всю отрасль. Кроме того, продолжились акции на китайские автомобили, собранные в России или завезенные по линии официального импорта.

Ранее россиянам рассказали о четырех новинках параллельного импорта в мае.

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