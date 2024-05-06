Палестинцы начали выезжать из Рафаха

Палестинцы начали покидать восточную часть города Рафах на фоне призывов Израиля об эвакуации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Reuters, палестинцам предлагают разместиться в так называемой расширенной гуманитарной зоне в 20 км от города. В Рафахе размещены от миллиона до полутора миллионов беженцев со всего сектора Газа.

Указания по эвакуации на арабском языке распространяются с помощью листовок и обзвонов беженцев по телефону.

До этого Reuters заявило, что Израиль начал эвакуацию мирных палестинцев из Рафаха. Израиль предупредил о скором начале наземной операции в Рафахе из-за отсутствия сделки с ХАМАС по прекращению огня. Соответствующий ультиматум с недельным сроком был выдвинут Израилем 3 мая.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Весной 2024 года стал вопрос о продолжении наземной операции Израиля в Рафахе, где находится около 1,5 млн палестинских беженцев со всего сектора. В Израиле заявили о намерении продолжать операцию, даже после принятия резолюции СБ ООН с призывом о ее немедленном прекращении.

Ранее США установили факты нарушения прав человека со стороны израильских военных.