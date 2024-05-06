Матч 27-го тура РПЛ сравнили с матчем английского чемпионата

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал игру бело-голубых против «Сочи». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Такой футбол запоминается надолго, он украшает чемпионат. Мы привыкли к подобным результатам в Англии. А тут и в РПЛ то же самое случилось. Нервы? Это футбол. Костя правильно сказал: команда играла до конца», — сказал Сафонов.

5 мая «Динамо» вырвало победу у «Сочи» со счетом 3:2. Константин Тюкавин открыл счет в матче во втором тайме, отправив мяч в ворота соперника пяткой. Затем команды обменялись голевыми атаками. В составе бело-голубых отличились также Бителло и Нгамале.

«Динамо» благодаря этой победе набрало 50 очков и возглавило турнирную таблицу. В 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» сенсационно уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:1. В случае победы подопечные Мурада Мусаева могли оторваться от «Зенита». Сейчас у команд одинаковое количество набранных очков — по 50, но они уступают бело-голубым по личным встречам. «Зенит» 6 мая проведет свой матч тура против «Факела».

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