Посла Великобритании вызвали в МИД РФ

Посла Великобритании в России Найджела Кейси вызвали в российское министерство иностранных дел. Об этом сообщает РИА Новости.

«Посол Великобритании вызван в МИД России», — заявили в ведомстве.

Причина вызова Кейси в министерство не уточняется.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин призывал министерство иностранных дел Британии не нагнетать на пустом месте «антироссийский психоз». Он также отметил абсурдность и ложность обвинений России в связи с одним из криминальных эпизодов в стране.

Келина вызвали в МИД Великобритании на фоне ранее выдвинутых обвинений в «организованной РФ враждебной деятельности» на территории Королевства.

До этого МИД Германии вызвал исполняющего обязанности посла РФ. По словам представителя МИД, российского посла вызвали в связи с предполагаемой хакерской атакой.

Ранее посол Нидерландов Хиллес Плух завершил миссию в РФ.