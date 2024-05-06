Фон дер Ляйен понадеялась, что Китай повлияет на Россию по Украине

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз рассчитывает, что Китай окажет давление на Россию в вопросе прекращения конфликта на Украине. Ее слова по итогам трехсторонних переговоров с Эммануэлем Макроном и Си Цзиньпином приводит Reuters.

«Мы рассчитываем, что Китай использует все свое влияние на Россию, чтобы положить конец российской агрессивной войне против Украины», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, Си Цзиньпин «сыграл важную роль в деэскалации» якобы ядерных угроз со стороны Москвы. В связи с этим фон дер Ляйен выразила надежду, что председатель КНР продолжит соответствующий курс в отношении России.

До этого агентство Reuters писало, что Эммануэль Макрон во время визита Си Цзиньпина в страну намерен надавить на председателя КНР по вопросам торгового дисбаланса и влияния Пекина на Москву в вопросе событий на Украине.

Так, президент Франции планирует 7 мая отвезти Си Цзиньпина на родину своих предков по материнской линии в Пиренеях. Как пишет Reuters, это является ответным жестом на приглашение со стороны Си на чайную церемонию в бывшем доме его отца в Гуанчжоу во время визита Макрона в КНР.

В материале отмечается, что Макрон «всегда обаятелен» и пытается расположить себе иностранных лидеров путем установления личностных отношений.

Ранее Макрона раскритиковали за слишком дружелюбную встречу Си Цзиньпина.