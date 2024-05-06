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В Кремле заявили, что в России стоит цель по стимулированию рождения детей

Песков: в РФ стоит цель стимулировать людей рожать как можно больше детей

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрос журналистов The Washington Post заявил, что в России стоит цель по стимулированию населения к рождению детей.

В статье о российском обществе приводится комментарий Пескова, который заявил, что в России стоит цель «стимулировать людей рожать как можно больше детей» для увеличения численности населения страны. Он отметил, что в этом контексте для РФ чрезвычайно важно распространение традиционных ценностей.

«В этом контексте у нас нет ничего общего с экстремистским либерализмом в плане отказа от традиционных человеческих и религиозных ценностей, который мы наблюдаем сейчас в европейских странах», — сказал Песков.

Он отметил, что это не соответствует российским представлениям о том, что правильно. Песков заявил, что Кремль «продолжит делать из этого пропаганду, в хорошем смысле этого слова». Также представитель Кремля добавил, что в России существует консолидация относительно идеи традиционных ценностей и вокруг президента страны, поэтому властям проще это делать.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с предложением о формальном закреплении за каким-либо министерством вопросов реализации демографической политики и поддержки российских семей.

Ранее Матвиенко заявила о предпосылках «демографической весны» в России.

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