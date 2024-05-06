Мигрант-нелегал приставал к молодой туристке в час пик в парижском метро

Американская туристка пострадала от сексуальных домогательств в парижском метро, сообщает Le Parisien.

Инцидент произошел 4 мая на 9-й линии метрополитена в 16-м округе Парижа. 48-летний мужчина слился с толпой, чтобы незаметно прижаться к 23-летней жертве. Он стал гладить ее ягодицы, нюхать волосы, а также двигать тазом, имитируя сексуальный акт.

Свидетелями домогательств стали полицейские в штатском из отдела по борьбе с нападениями в транспорте. Они заметили подозрительного пассажира на станции Трокадеро, когда он только садился в переполненный поезд, а увидев его в вагоне в состоянии сексуального возбуждения, подошли к испуганной девушке и расспросили ее том, что только что произошло. Она подтвердила их подозрения и заявила о готовности составить на незнакомца жалобу.

К тому времени подозреваемый уже покинул поезд, но вскоре был обнаружен на станции Альма-Марсо в 8-м округе. Оказалось, что он находится во Франции нелегально. Мужчину арестовали и поместили под стражу.

Ранее в Великобритании шестеро пациенток обвинили врача-терапевта в сексуальном насилии.