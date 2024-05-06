Тарасова ответила Вяльбе на слова о том, что США скоро рухнут

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о скором разрушении США. Ее слова передает РИА Новости.

«Такая большая держава, как Америка, не рухнет», — сказала Тарасова.

Вяльбе заявила, что через 20 лет США не будет существовать.

«Они уже живут на грани общей катастрофы...С другой стороны, хорошо: лет двадцать еще — и вас уже не будет. Сами себя закопаете», — отметила Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Игры в столице Франции стартуют 26 июля.

Ранее Вяльбе заявила, что на месте Путина «нажала бы все кнопки».