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Стало известно, какими болезнями женщины страдают чаще мужчин

The Lancet: женщины чаще мужчин страдают от болей в спине и деменции

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Shutterstock

Ученые из Университета штата Калифорния выяснили, что женщины страдают от болей в нижней части спины и деменции чаще мужчин. Также у первых чаще диагностируют депрессивные и тревожные расстройства, головные боли, заболевания опорно-двигательного аппарата и ВИЧ/СПИД. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Public Health.

В рамках научной работы ученые проанализировали различия в ведущих причинах и типах болезней между мужчинами и женщинами. Они использовали данные исследования Глобального бремени болезней, травм и факторов риска (Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors) 2021 года, в котором были представлены оценки заболеваемости и летальных исходов в 20 возрастных группах за период с 1990 по 2021 год в 204 странах.

Результаты показали, что у женщин чаще диагностировали боли в пояснице, головные боли, депрессию, тревогу, заболевания опорно-двигательного аппарата, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и деменцию. При этом самой «показательной» патологией была боль в нижней части спины.

Мужчины чаще болели COVID-19, диабетом и раком дыхательных путей (горла, трахеи и легких). Также по сравнению с женщинами у них чаще развивались заболевания печени (в том числе цирроз), почек, ишемическая болезнь сердца, респираторные заболевания нижних дыхательных путей, туберкулез. Кроме того, по подсчетам ученых, мужчины были более склонны к инфаркту и травмированию в результате ДТП.

Ранее были названы люди, которые входят в группы риска развития деменции.

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