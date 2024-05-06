В ЕС назвали возможный удар по Крымскому мосту правом Украины на самозащиту

Европейский союз рассматривает возможный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту в контексте права Украины на самозащиту. Об этом заявил представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано в ходе брифинга в Брюсселе, передает ТАСС.

«Для нас ясно, что Украина воюет за свое выживание, и Украина имеет законное и международно гарантированное право на самозащиту», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении ЕС к озвученным планам Украины нанести удар по Крымскому мосту.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке западных стран.

2 мая постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица привел список «основных типов мостов на 2024 год». Среди них были в том числе «Керченские мосты». Каждый тип моста он сопроводил изображением соответствующих видов, но надпись «Керченские мосты» обозначил пустой картинкой.

В апреле о намерении уничтожить Крымский мост говорил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, соответствующая задача будет включена в план нового контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле прокомментировали намеки Украины на уничтожение Крымского моста.