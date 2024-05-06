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ЦБ нарастит продажу валюты

ЦБ увеличит продажи валюты на рынке в 10 раз из-за сокращения покупок Минфином

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Банк России с 8 мая по 8 июня 2024 года увеличит объем продаж иностранной валюты и золота на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в 10 раз — до 6,25 млрд рублей в день с прежних 600 млн рублей. Об этом пишет РБК.

Такой резкий рост продаж связан с двукратным сокращением покупок валюты и золота со стороны Минфина. Как следует из сообщения Минфина, с 6 мая по 8 июня ведомство будет ежедневно направлять на приобретение валюты и золота 5,55 млрд рублей против 11,2 млрд рублей месяцем ранее.

При этом ЦБ будет полностью зеркалировать эти операции, а также дополнительно продавать на рынке ранее анонсированные 11,8 млрд рублей. Сокращение покупок Минфином иностранной валюты компенсируется ростом чистых продаж валюты со стороны регулятора. В результате совокупный дневной объем предложения валюты и золота вырастет до 6,25 млрд рублей.

Минфин объясняет необходимость увеличения продаж валюты и золота ЦБ ожиданием существенных дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае — 183,58 млрд рублей. В апреле фактически полученные доходы были на 72,65 млрд рублей ниже прогноза.

Минфин будет покупать валюту и золото уже четвертый месяц подряд в соответствии с бюджетным правилом. В январе и первой половине февраля ведомство, напротив, продавало валюту на рынке из-за недополучения нефтегазовых доходов.

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