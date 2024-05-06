Люся Чеботина почти проспорила Киркорову шоппинг из-за участия в «Маске»

Певица Люся Чеботина, которая скрывалась в костюме Бабочки на шоу «Маска», рассказала «СтарХиту», как ее чуть не раскрыл певец Филипп Киркоров.

«Филипп Киркоров меня «раскусил» — он подошел ко мне на выступлении в Кремле и поставил условие, что мы прямо сейчас спорим — и, если я проигрываю, веду его на шопинг. Говорит, «смотри мне в глаза, это ты в «Маске»? Но он был уверен, что я в Кактусе. Тут я не соврала — я же не в Кактусе!» — посмеялась Чеботина.

По словам артистки, тяжелее всего ей было врать в лицо своим друзьям и коллегам, когда те спрашивали ее про участие в телешоу. Певица вспомнила, как ночевала в павильонах ради подготовки, танцевальных номеров, работы с костюмом и других подготовительных мероприятий. Чеботина заверила, что справляться с движениями в костюме Бабочки было достаточно сложно, поэтому первые выпуски артистка вообще не могла танцевать.

В последнем выпуске «Маски» костюмы сняли Кот — им оказалась Ани Лорак, Бабочка — Люся Чеботина — и трио Змей Горыныч: Зураб Матуа, Андрей Аверин и Дмитрий Сорокин. Победительницей проекта стала солистка группы Artik & Asti Севиль Велиева, скрывавшаяся под маской Енота.

Ранее Севиль рассказала, как чувство вины Билана помогло ей на «Маске».