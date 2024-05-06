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В Польше отказались посылать войска на Украину

В Минобороны Польши сообщили, что не собираются посылать войска на Украину

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Czarek Sokolowski/AP

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не собирается и не будет посылать войска на Украину. Об этом сообщает телеканал TVP Info.

«Польша не готовится и не будет высылать Войско Польское на Украину», — сообщил глава польского минобороны.

До этого глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что инициатива в конфликте на Украине принадлежит России. Он отметил, что предоставленный американцами пакет помощи Украине в размере $60,8 млрд недостаточен, чтобы обеспечить Украине победу в конфликте, но он дает Киеву дополнительное время. По его мнению, благодаря этому пакету со стороны Соединенных Штатов можно быть уверенными в том, что Украина не проиграет в текущем году.

В конце марта экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что российские войска способны дойти до Киева, если это потребуется, и Вооруженным силам Украины (ВСУ) нечего им противопоставить.

Ранее на Западе объяснили переход инициативы в СВО России.

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