В Польше прокомментировали желание местного судьи просить убежища в Белоруссии

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сикорский подчеркнул, что не может прокомментировать ситуацию, но кажется, что судья был участником политического хейтерства во время предыдущей власти.

Министр добавил, что шокирован информацией о планах судьи просить политубежища в Белоруссии.

При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе.

До этого стало известно, что польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Ранее Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов (организация запрещена в России).