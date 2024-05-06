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В Польше прокомментировали желание местного судьи просить убежища в Белоруссии

В МИД Польши шокированы тем, что польский судья хочет просить убежища в Белоруссии

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Руководитель министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован информацией о польском судье, который намерен просить политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Сикорский подчеркнул, что не может прокомментировать ситуацию, но кажется, что судья был участником политического хейтерства во время предыдущей власти.

Министр добавил, что шокирован информацией о планах судьи просить политубежища в Белоруссии.

При этом Сикорский напомнил, что несколько лет назад в Белоруссию из Польши сбежал солдат Эмиль Ческо, который рассказал среди прочего о жестоком обращении с мигрантами на границе.

До этого стало известно, что польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии.

По словам Шмидта, он работал судьей второго отделения воеводского административного суда Варшавы и руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши.

До этого немецкая журналистка Дагмар Хенн получила временное убежище в России.

Ранее Россия отказала во временном убежище журналистке, покинувшей Афганистан из-за талибов (организация запрещена в России).

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