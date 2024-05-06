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Самолет из Москвы подал сигнал тревоги

Летевший в Оренбург самолет подал сигнал тревоги и повернул в сторону Москвы

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Shutterstock

Пассажирский самолет Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и развернулся. Это следует из данных сервиса Flightradar24.

Airbus A-321, предположительно, летит в сторону Москвы. Он провел в полете 30 минут. Самолет снизился до высоты 3 тыс. метров.

В настоящее время рейс пропал с радаров сервиса.

18 апреля летевший в Оренбург самолет сел в Самаре из-за больного пассажира на борту.

До этого самолет, следовавший в Москву, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге. На борту воздушного судна находились 188 пассажиров и восемь членов экипажа. Самолет запросил посадку в Пулково из-за технической неисправности.

12 апреля летевший в Нижневартовск самолет экстренно сел в Сургуте из-за повреждения лобового стекла. В момент инцидента на борту находились 65 пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолет Finnair не смог приземлиться в Тарту из-за проблем с работой GPS.

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