Москвич забыл наркотики и документы на столике во «Вкусно – и точка»

В Москве задержали молодого человека, который оставил на столике в ресторане быстрого питания наркотики и забыл свои документы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ресторане «Вкусно – и точка» на Рязанском проспекте, молодой мужчина на глазах у посетительницы употребил наркотическое вещество и вышел, оставив наркотики на столике.

Прибывшие на вызов полицейские обнаружили на месте, где сидел молодой человек, сумку с документами, телефон, банковскую карту и неизвестное вещество на столе. 28-летнего москвича задержали у него дома. Изъятое вещество направлено на экспертизу.

До этого сообщалось, что в Казани полицейские поймали наркокурьера и нашли у него дома таз с мефедроном. Во время обыска по месту жительства задержанного сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще 1831 грамм аналогичного вещества. Оно было частично расфасовано по пакетикам и хранилось в пластиковом тазе и кувшине. По версии правоохранителей, мужчина являлся оптовым наркокурьером и планировал сбыть всю партию на территории Татарстана. Возбуждено уголовное дело, фигуранта заключили под стражу.

Ранее петербуржец спрятал полтора килограмма наркотиков в сейфе, но все равно попался полиции.