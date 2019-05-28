Четырехлетний ребенок на машине сбил пенсионерку

В Тамбове мальчик четырех лет сбил на машине 80-летнюю женщину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Как отмечается, мать оставила ребенка без присмотра в машине. Причем в зажигании остались ключи, а машина стояла на первой скорости. Мальчик сумел завести двигатель и привести автомобиль в движение.

Уточняется, что пенсионерка получила травму ноги, и ее отвезли в больницу. Но сейчас ее уже отпустили домой.

Мать собираются привлечь к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что женщина насмерть сбила ребенка на велосипеде.