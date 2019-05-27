В Москве в понедельник ожидается до +23°С

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В Москве в понедельник, 27 мая, ожидается до +23°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться от +21°С до +23°С.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.