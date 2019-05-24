Число пострадавших при взрыве в центре Лиона возросло

Число пострадавших из-за взрыва в центре Лиона увеличилось. Об этом сообщает BFM TV.

До этого стало известно, что в результате взрыва пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

Как отмечается, теперь число раненных возросло до 13 человек.

Уточняется, что на место взрыва приехали пожарные и саперы гражданской безопасности и оцепили район.

Ранее была названа причина взрыва в центре Лиона.

На настоящий момент полиция разыскивает мужчину 30-35 лет, бросившего рядом с пекарней сверток, который взорвался спустя пару минут.