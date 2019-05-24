Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем

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Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, во время телефонного разговора ее дядя сообщил, что у него проблемы с горлом, из-за чего ему сложно разговаривать.

«Он сообщил, что у него стоит трахеостома (искусственное дыхательное горло. — «Газет.Ru»)», — отметила Виктория Скрипаль.

Ранее Виктория заявила, что ее дядя и его дочь Юлия находятся в Британии под охраной.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Позже от того же вещества в Эймбсери пострадали Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули, Стерджес умерла в больнице.