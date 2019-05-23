Суд не передумал наказывать россиянина за оскорбление государства

Новгородский областной суд решил не отменять наказание, вынесенное в отношении россиянина, который оскорбил страну. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, россиянина Юрия Картыжева наказали первым после того, как закон вступил в силу. Его обязали выплатить штраф 30 тысяч рублей.

Наказанный обещал обжаловать это решение во всех инстанциях и судах, однако предыдущее наказание Новгородский областной суд оставил без изменения.

Ранее сообщалось, что закон о фейковых новостях вступил в силу в России.

Законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов вступили в силу в России 29 марта.

За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.