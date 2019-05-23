Здоровую собаку похоронили вместе с хозяйкой

Здоровая собака ши-тцу по имени Эмма была усыплена в соответствии желанием ее умирающей владелицы в США, сообщает Indy100.

Женщина захотела, чтобы животное было похоронено вместе с ней. После смерти владелицы собаку забрали в приют в Вирджинии, организация пыталась сохранить животному жизнь.

«Мы были готовы оставить собаку у себя, потому что для нее легко нашелся бы новый дом», — сказал менеджер приюта Кэрри Джонс.

Однако в двухнедельной борьбе победили исполнители воли, и Эмма была усыплена. Собаку кремировали, ее прах поместили в урну и передали душеприказчику.

Не все штаты США юридически разрешают людям быть похороненными со своими домашними животными. Но в Вирджинии после изменений в законе от 2014 года это разрешено.

Ранее в Великобритании был усыплен последний корги Елизаветы II.