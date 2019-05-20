Названы организаторы бунта в колонии с 32 погибшими в Таджикистане

Организаторами беспорядков в колонии в пригороде Душанбе являются члены террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минюст Таджикистана.

По данным ведомства, непосредственными руководителями бунта стали Бехруз Гулмурод, Гулов Фахриддин, Шарипов Махмадулло и Хасанов Рухулло, являющиеся сторонниками ИГ. При этом отмечается что Гулмурод — это сын экс-полковника таджикистанского ОМОНа Гулмурода Халима, примкнувшего к террористам ИГ и впоследствии убитого в Сирии.

В минюсте добавили, что сначала организаторы беспорядков «зверским способом» убили троих сотрудников колонии, освободили восемь других сторонников ИГ, а затем избили и ранили десятки других заключенных. После они подожгли медчасть, взяли в заложники несколько заключенных и с целью побега напали на сотрудников учреждения.

В результате спецоперации были обезврежены 24 члена этой группы, еще 35 задержаны, а заложники, были освобождены, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что осужденные за участие в ИГ устроили бунт в тюрьме.