В Екатеринбурге остановили строительство храма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/12358867/RIAN_5878189.HR-pic905-895x505-29455.jpg">

Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено. Об этом сообщает ТАСС.

Глава города Александр Высокинский посетил акцию за перенос строительства храма и заявил об остановке строительства.

«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать», — объявил он.

В ходе форума ОНФ 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.

В ходе протестов против храма в Екатеринбурге были задержаны 70 человек.