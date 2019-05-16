В Екатеринбурге остановили строительство храма
Строительство храма святой Екатерины в центре Екатеринбурга остановлено. Об этом сообщает ТАСС.
Глава города Александр Высокинский посетил акцию за перенос строительства храма и заявил об остановке строительства.
«Стройку на сегодня мы уже остановили. По поводу референдума и стройки мы с вами проговорили, что стройка будет ждать», — объявил он.
В ходе форума ОНФ 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что нужно провести опрос среди местных жителей о решении вопроса строительства храма.
В ходе протестов против храма в Екатеринбурге были задержаны 70 человек.