Кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу

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В Чите кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в отношении кондуктора возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы.

Как отмечается, мужчина планировал сорвать свой рабочий день с помощью «бомбы».

При этом следователи завершили расследование и направили дело кондуктора в суд.

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуированы 6 тысяч человек из-за сообщений о «минировании».