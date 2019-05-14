Кондуктор «заминировал» троллейбус, чтобы не идти на работу
В Чите кондуктор «заминировал» свой троллейбус с помощью муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в отношении кондуктора возбудили уголовное дело, ему грозит пять лет лишения свободы.
Как отмечается, мужчина планировал сорвать свой рабочий день с помощью «бомбы».
При этом следователи завершили расследование и направили дело кондуктора в суд.
Ранее сообщалось, что в Москве эвакуированы 6 тысяч человек из-за сообщений о «минировании».