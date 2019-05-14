Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили

Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, техники заявили о неисправности SSJ 100, а резервный самолет в Новосибирск не прибыл.

Как отмечается, 74 из 94 пассажиров рейса были размещены в гостинице.

При этом подробности о неисправности лайнера пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что Superjet 100 не смог вылететь в Челябинск из Краснодара.