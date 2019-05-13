Грозу пообещали москвичам 13 мая

Синоптики предупредили жителей столицы, что в понедельник, 13 мая, стоит ожидать грозу и сильный ветер. Об сообщает сайт Гидрометцентра.

По данным синоптиков, рабочая неделя начнется с дождя, грозы и ветра с порывами до 17 м/с.

Также 13 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

Москвичей попросили водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды. В случае, если отказаться от автомобиля не получается, водителей призывают парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.