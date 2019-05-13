Люди пострадали из-за землетрясения в Коста-Рике
В результате подземных толчков магнитудой 6,1 у Коста-Рики и Панамы пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальную система гражданской обороны Панамы.
Уточняется, что пострадали дети, подросток и пожилая женщина в возрасте 98 лет. Кроме того, были разрушены два здания.
Данных о погибших нет.
Отмечается, что землетрясение началось в 19.24 по местному времени (22.24 мск).
По данным сейсмологов, очаг был на глубине 19 км в 49,2 км на восток-юго-восток от города Давид.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Коста-Рике.