Люди пострадали из-за землетрясения в Коста-Рике

В результате подземных толчков магнитудой 6,1 у Коста-Рики и Панамы пострадали не менее пяти человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на национальную система гражданской обороны Панамы.

Уточняется, что пострадали дети, подросток и пожилая женщина в возрасте 98 лет. Кроме того, были разрушены два здания.

Данных о погибших нет.

Отмечается, что землетрясение началось в 19.24 по местному времени (22.24 мск).

По данным сейсмологов, очаг был на глубине 19 км в 49,2 км на восток-юго-восток от города Давид.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Коста-Рике.