Мария Бутина не выходит на связь в США
Отец осужденной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что не может с ней связаться после перевода в региональную тюрьму Northern Neck, передает ТАСС.
По его словам, в настоящее время с ней пытаются связаться адвокаты, так как родители хотели бы ее услышать.
«Есть понятие карантина — в течение нескольких дней может быть связь, а может нет», — сказал Бутин.
Ранее адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что ее перевели из тюрьмы в Александрии в тюрьму города Ворсоу.