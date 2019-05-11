Мария Бутина не выходит на связь в США

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Отец осужденной в США россиянки Марии Бутиной Валерий рассказал, что не может с ней связаться после перевода в региональную тюрьму Northern Neck, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время с ней пытаются связаться адвокаты, так как родители хотели бы ее услышать.

«Есть понятие карантина — в течение нескольких дней может быть связь, а может нет», — сказал Бутин.

Ранее адвокат россиянки Марии Бутиной заявил, что ее перевели из тюрьмы в Александрии в тюрьму города Ворсоу.