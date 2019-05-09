Восемь человек пострадали из-за грозы в Москве

Во время грозы с сильным ветром, которая обрушилась на столицу вечером 9 мая, в результате падения деревьев пострадали восемь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По его словам, в Восточном округе столицы пострадали пять человек, еще трое — в Юго-Восточном округе Москвы.

По предварительным данным столичных экстренных служб, погибших в результате непогоды нет.

Ранее сообщалось, что гроза обрушилась на Москву.

При этом синоптики предупреждали москвичей о «желтом» уровне погодной опасности 9 и 10 мая.