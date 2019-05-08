Мужчина выжил под поездом московского метро

Восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро «Арбатская» в Москвеперед приходящим поездом и смог выжить, передает РИА «Новости».

Как сообщили УВД на московском метрополитене, молодой человек оказался в спасательном желобе между рельсами, поэтому поезд проехал над ним, не нанеся травм.

«Произошел инцидент с пассажиром, в ходе которого 18-летний уроженец города Кашира Московской области упал под прибывающий поезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — сообщили в УВД.

Поезд не успел остановиться и по инерции накрыл мужчину, но он не пострадал.

Ранее в апреле мужчина выжил после падения на рельсы в метро Москвы.