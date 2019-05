Ниагарский водопад подсветили голубым в честь первенца Меган Маркл и принца Гарри

Ниагарский водопад в течение часа светился голубым цветом в честь рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл, сообщает CBC.

Отмечается, что в прошлые годы водопад подсвечивали розовым и голубым в честь рождения принца Джорджа (2013), принцессы Шарлотты (2015), принца Луи (2018).

На CBC добавили, что торжественной подсветкой водопада занимается Совет по освещению Ниагарского водопада.

Ранее принц Гарри отреагировал на появление первенца.

In celebration of the birth of the newest member of the royal family, Niagara Falls will be lit in blue this evening from 8:30 to 9:30pm to help mark this special occasion! #NiagaraParks #NiagaraFalls #RoyalBaby pic.twitter.com/YlHMLVxFSX