О выплатах семьям погибших при ЧП с SSJ 100 рассказал глава Мурманской области

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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что семьи погибших в результате ЧП с самолетом SSJ 100 в аэропорту Шереметьево мурманчан получат по 1 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Каждая семья получит по 1 миллиону рублей, а все семьи пострадавших, которые лечатся в больницах, – по 500 тысяч», — сказал Чибис.

По его словам, в настоящее время психологи работают с встречающими в аэропорту Мурманска.

Он также добавил, что документ о выплатах семьям погибших при ЧП в Шереметьево будет подписан 6 мая.

Ранее был опубликован список выживших после ЧП с SSJ 100 в Шереметьево.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.