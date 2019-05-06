Опубликован список выживших после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

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«Аэрофлот» опубликовал предварительный список пассажиров, выживших после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

«По мере поступления информации список будет дополняться», — говорится в сообщении.

Как отмечается, список состоит из 33 человек, пятеро из них госпитализированы.

При этом в настоящее время компания уточняет информацию по другим пассажирам.

Ранее сообщалось, что в Мурманского области объявили трехдневный траур после ЧП с SSJ-100.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.