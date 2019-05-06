Опубликован список выживших после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
«Аэрофлот» опубликовал предварительный список пассажиров, выживших после ЧП с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.
«По мере поступления информации список будет дополняться», — говорится в сообщении.
Как отмечается, список состоит из 33 человек, пятеро из них госпитализированы.
При этом в настоящее время компания уточняет информацию по другим пассажирам.
Ранее сообщалось, что в Мурманского области объявили трехдневный траур после ЧП с SSJ-100.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию после аварийной посадки лайнера с пассажирами в московской аэропорту Шереметьево.