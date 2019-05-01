Делегация США выступила против НАТО на демонстрации в Крыму

Делегация общественных деятелей из США приняла участие в первомайской демонстрации в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, американцы прошли в одной колонне с крымчанами, и в руках они держали два флага США, а также транспарант с лозунгом против агрессивных действий НАТО.

По словам представителей американской делегации, они прибыли в Крым, чтобы выступить в защиту мира на земле.

Помимо этого, со своими флагами прошли граждане Великобритании, Швеции, Израиля, Непала.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч человек приняли участие в шествии в Москве.