Полиция случайно подстрелила троих детей

В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.

Сотрудники полиции пытались задержать 21-летнего Уильяма Смита, который подозревается в ограблении пиццерии.

Пытаясь «установить контакт» со Смитом, сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю подозреваемого, в котором он ехал с четырьмя детьми и женой.

В итоге ранения получили трое детей и мужчина.

Все пострадавшие были доставлены в больницу, но власти не сообщали подробности об их состоянии.