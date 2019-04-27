Полиция случайно подстрелила троих детей
В американском штате Оклахома полиция случайно ранила троих детей, передает ABC News.
Сотрудники полиции пытались задержать 21-летнего Уильяма Смита, который подозревается в ограблении пиццерии.
Пытаясь «установить контакт» со Смитом, сотрудники полиции открыли огонь по автомобилю подозреваемого, в котором он ехал с четырьмя детьми и женой.
В итоге ранения получили трое детей и мужчина.
Все пострадавшие были доставлены в больницу, но власти не сообщали подробности об их состоянии.