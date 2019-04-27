Более ста священников Нью-Йорка заподозрили в педофилии

Около 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств в отношении детей. Об этом говорится на официальном сайте архиепархии.

На сайте был опубликован список духовных лиц, которых обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Как отмечается, против них подали претензию в Независимую программу примирения и компенсации.

Уточняется, что те священнослужители, которые были упомянуты в списке, лишились сана, были отстранены от службы или скончались.

Ранее сообщалось, что Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала.