Более ста священников Нью-Йорка заподозрили в педофилии
Около 120 священников римско-католической архиепархии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств в отношении детей. Об этом говорится на официальном сайте архиепархии.
На сайте был опубликован список духовных лиц, которых обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.
Как отмечается, против них подали претензию в Независимую программу примирения и компенсации.
Уточняется, что те священнослужители, которые были упомянуты в списке, лишились сана, были отстранены от службы или скончались.
Ранее сообщалось, что Папа Римский принял отставку причастного к делу о педофилии кардинала.