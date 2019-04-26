Бразильская полиция арестовала попугая-наркодилера

Полиция в Бразилии взяла под стражу попугая, который криком предупреждал наркодилеров о приближении правоохранителей. Об этом сообщает бразильский телеканал O Globo.

Как отмечается, попугай во время полицейской спецоперации начал кричать на португальском языке «Мама, полиция!». Правоохранители полагают, что хозяева специально натренировали птицу предупреждать их об опасности.

По данным телеканала, полиции, несмотря на предупреждение, удалось арестовать как пару наркодилеров, так и их подельника.

Ранее сообщалось, что попугая-неврастеника лечат антидепрессантами в Москве.