Россияне стали вдвое меньше пить, заявили в Минздраве

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что потребление алкоголя на душу населения за восемь лет сократилось в стране почти в два раза, передает ТАСС.

Данное заявление министр сделала на итоговой коллегии министерства. По ее словам, потребление алкоголя на душу населения уменьшилось с 18 до 9,3 литра.

«Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза», — рассказала Скворцова.

Глава Минздрава добавила, что это привело к уменьшению случаев алкогольных отравлений, а также заболеваний, связанных с употреблением алкоголя. Также с 2012 года было зарегистрировано снижение смертности на 18% среди мужчин трудоспособного возраста.

Ранее ученые выяснили, что даже одна порция алкоголя в день повышает риск инсульта.