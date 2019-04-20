126 «желтых жилетов» задержаны в Париже
Французская полиция задержала более 126 человек во время акций «желтых жилетов» в Париже. Об этом сообщает BFMTV.
По данным телеканала, протестующие разбросали и подожгли дорожные ограждения на проезжей части.
Как отмечается, полиция применила против манифестантов слезоточивый газ.
При этом президент Франции Эммануэль Макрон вызвал министра внутренних дел Кристофа Кастанера, чтобы тот доложил ему о ситуации.
Ранее сообщалось, что «желтым жилетам» запретили протестовать рядом с Нотр-Дамом.