Слепой японец впервые в мире пересек Тихий океан

Незрячий японский моряк Мицухиро Ивамото пересек Тихий океан, пишет The Japan Times.

Как отмечается, он сделал это впервые в мире.

«Я не сдался и воплотил свою мечту в реальность. Я самый счастливый человек на земле», — сказал Ивамото.

Во время путешествия он преодолел около 14 тыс. км. Японец начал свой путь 24 февраля из американского порта Сан-Диего, а закончил его в порту Иваки префектуры Фукусима.

Мужчине удалось пересечь Тихий океан со второй попытки. Первый раз его судно столкнулось с китом и затонуло.

Ранее сообщалось, что японка попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая жительница планеты.