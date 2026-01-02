За неделю на Купянском направлении подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые пытались прорваться к населенному пункту Купянск в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России

Как отмечается в сообщении, в ходе работы Вооруженных сил России было уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники.

Кроме того, российские подразделения в течение недели уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащие украинской армии.

В ведомстве уточнили, что за неделю средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 1662 беспилотников украинской армии.

В течение недели российские военные освободили девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Так, подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики (ДНР) и Богуславка Харьковской области.

Ранее в Минобороны раскрыли, как Россия ответила на террористические атаки Киева.