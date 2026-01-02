Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Минобороны России сообщило об отражении 16 атак ВСУ на Купянск

Минобороны: ВС России отразили 16 атак ВСУ на Купянском направлении
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За неделю на Купянском направлении подразделениями 6-й армии отражены 16 атак формирований Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые пытались прорваться к населенному пункту Купянск в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России

Как отмечается в сообщении, в ходе работы Вооруженных сил России было уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники.

Кроме того, российские подразделения в течение недели уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащие украинской армии.

В ведомстве уточнили, что за неделю средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 1662 беспилотников украинской армии.

В течение недели российские военные освободили девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Так, подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики (ДНР) и Богуславка Харьковской области.

Ранее в Минобороны раскрыли, как Россия ответила на террористические атаки Киева.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548239_rnd_7",
    "video_id": "record::f74f94ba-02fa-448a-ad29-04921579a3ce"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+