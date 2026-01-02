На видео сняли передачу США чипа БПЛА, сбитого на подлете к резиденции Путина

Минобороны России показало кадры передачи американской стороне данных, полученных при обследовании обломков беспилотника ВСУ, летевшего к резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

На записи можно увидеть, как начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Игорь Костюков передает материалы представителю аппарата военного атташе при посольстве США в Москве.

«Мы нашли обломки БПЛА, осуществлявших данную атаку. В ряде беспилотников хорошо сохранились навигационные системы», — сказал Костюков.

По его словам, расшифровка информации со сбитого дрона подтвердила, что целью атаки Вооруженных сил Украины был именно комплекс зданий резиденции Путина. Костюков выразил надежду, что после передачи данных Вашингтон «снимет все вопросы» и поспособствует установлению истины.

До этого американская газета The Wall Street Journal сообщила, что ЦРУ не подтвердило информацию, что украинские дроны пытались атаковать резиденцию Владимира Путина в ночь на 29 декабря. Источник издания в Белом доме отметил, что Киев якобы хотел ударить по военному объекту, расположенному вблизи резиденции.

Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию. В ведомстве заявили, что Россия передала данные США для анализа.

Ранее Минобороны России раскрыло подробности атаки украинских дронов на резиденцию Путина.